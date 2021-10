Apple a confirmé la construction d’un nouveau campus à Culver City, une ville qui fait partie de l’enclave de Los Angeles.

Le nouveau campus Apple de plus de 45 000 mètres carrés devrait servir principalement aux emplacements internes des séries et films originaux créés pour Apple TV+. Une sorte de petite marque hollywoodienne Apple, où peuvent être tournées des scènes des différents contenus créés pour la plateforme.

Posséder des lieux exclusifs pour tourner des séries et des scènes de films est une étape fondamentale pour toute société de production, car généralement ceux disponibles à la location doivent être réservés des mois à l’avance. Le nouveau campus permettra donc à Apple de mieux organiser les différentes productions, sans avoir à dépendre des autres.

Pour le moment, Apple a seulement confirmé les travaux sur la création de ce nouveau campus, mais n’a pas fourni plus de détails sur le but et la nature de la nouvelle construction, confirmant seulement qu’il s’agira d’un campus « à usage mixte » à plusieurs fins.

La construction a déjà commencé et les travaux devraient se terminer entre fin 2022 et début 2023. Apple possède déjà un immeuble de bureaux dans la ville de Culver City, où travaillent principalement des employés liés aux équipes Apple TV et Apple Music, ainsi que des ingénieurs spécialisés dans intelligence artificielle et apprentissage automatique.

Apple prévoit d’embaucher 3 000 employés d’ici 2026 pour augmenter ses effectifs dans la ville. Évidemment, le campus sera alimenté à 100 % en énergie renouvelable.