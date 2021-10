Deux nouveaux contenus sont désormais disponibles sur Apple TV+ : la série comique « Acapulco » et la série pour enfants « Let’s go, Otis ».

Acapulco est une série racontée en espagnol et en anglais et se déroulant en 1984. Eugenio Derbez raconte et joue la version actuelle du personnage principal, Máximo Gallardo. Il se composera de 8 épisodes et racontera l’histoire du jeune mexicain Máximo Gallardo qui trouve l’emploi de ses rêves dans la station balnéaire la plus branchée de la ville d’Acapulco. Mais il se rend vite compte que le travail est plus compliqué qu’il ne l’imaginait et ses croyances et sa morale commencent à être remises en question.

Les deux premiers épisodes sont disponibles sur TV+, les autres sortiront chaque semaine chaque vendredi.

« Let’s Go, Otis » est une série pour enfants qui raconte l’histoire d’Otis. Lorsqu’un problème menace la sérénité de ceux qui animent la ferme Alta Collina, le meilleur tracteur qui existe tire le frein à main et agit pour aider à le résoudre.

Les 8 épisodes de la première saison sont déjà disponibles sur Apple TV+.