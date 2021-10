Un cadre de Google donne un coup de main à la concurrence pour aider Apple à adopter RCS, le nouveau protocole de communication qui remplacerait le SMS standard sur l’iPhone et offrirait des capacités de messagerie multiplateformes améliorées.

Dans un tweet, Hiroshi Lockheimer, vice-président senior d’Android, a déclaré que les discussions de groupe n’avaient pas besoin d’être compliquées, faisant référence au fait que les utilisateurs d’Android et les utilisateurs d’iPhone ne peuvent pas communiquer entre eux sans utiliser des plates-formes tierces. Faisant allusion au protocole RCS, Lockheimer précise qu’il existe une solution évidente et que Google peut offrir un coup de main à Apple pour son intégration sur iOS.

Google a lancé RCS (Rich Communication Services) depuis quelques années et depuis juillet plusieurs opérateurs aux États-Unis ont adopté le nouveau système qui, par rapport au SMS, offre un support pour les photos, les vidéos, les messages audio, les discussions de groupe et une plus grande sécurité.

Avec RCS, la messagerie d’Android à Android devient entièrement cryptée de bout en bout et avec des fonctionnalités avancées et natives de style iMessage. La prise en charge sur iPhone (et iPad) changerait radicalement la façon dont vous communiquez avec des amis qui ont des smartphones et des tablettes Android, car cela rendrait des applications comme WhatsApp et Telegram beaucoup moins utiles.

Comment Apple réagira-t-elle ? Une éventuelle intégration du protocole RCS faciliterait la communication avec les utilisateurs d’Android, mais en fait elle risquerait de cannibaliser iMessage qui, notamment aux États-Unis, est le service de messagerie le plus utilisé par les utilisateurs d’iOS.