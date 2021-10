L’iPhone 13 Pro et le Pro Max sont les deux nouveaux smartphones Apple les plus recherchés par les consommateurs. C’est ce qu’a révélé une nouvelle enquête menée en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dans une note reçue par AppleInsider, Samik Chatterjee (analyste en chef chez JP Morgan) a révélé les résultats d’une enquête conçue pour quantifier l’intérêt des consommateurs pour le nouvel iPhone 13 et la nouvelle Apple Watch Series 7. Environ 65% des utilisateurs actuels d’iPhone ont déclaré vouloir acheter un nouvel iPhone, tandis qu’environ 50% des utilisateurs d’Android ont déclaré vouloir passer à l’iPhone. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les utilisateurs britanniques et chinois étaient plus intéressés que les utilisateurs américains.

Les performances, la 5G et l’appareil photo sont les aspects les plus intéressants pour les utilisateurs interrogés. Les utilisateurs d’Android déçus ont également déclaré dans une large mesure qu’ils étaient intéressés par les performances des nouveaux iPhone. Dans les trois états, l’iPhone 13 Pro Max est l’appareil le plus intéressant. Quant à l’Apple Watch Series 7, environ 70% des personnes interrogées souhaitent passer au nouveau modèle. Les aspects liés à la santé restent les points focaux les plus intéressants.

