Apple a publié la première bande-annonce de la comédie « The Afterparty« , qui fera ses débuts sur Apple TV+ en janvier 2022.

« The Afterparty » est une comédie sur le thème du meurtre et du mystère dirigée par Chris Miller et Phil Lord, lauréats des Oscars, BAFTA et Golden Globe. Le couple est responsable de films tels que Cloudy with a Chance of Meatballs et 21 Jump Street, ainsi que de la série The Last Man on Earth de Fox.

L’histoire se déroule dans une fête organisée pour une réunion post-lycée. Chaque épisode se concentrera sur un récit de la même nuit raconté du point de vue d’un personnage différent et utilisera un format visuel et un genre cinématographique uniques pour correspondre à la personnalité du narrateur.

Tiffany Haddish, de « Girls Trip », joue le personnage central du détective Danner. Le reste de la distribution comprend Ben Schwartz, mieux connu sous le nom de Jean-Ralphio dans « Parks and Recreation », Sam Richardson, Zoe Chao, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Jamie Demetriou et John Early.

En attendant sa sortie sur TV+, vous pouvez déjà jeter un œil aux premières images de la série :