Apple a mis à jour sa page Web « Apple at Work » avec une série de nouveaux témoignages de clients professionnels expliquant comment les appareils et services Apple peuvent aider au travail.

Les petites et grandes entreprises utilisent les produits Apple pour rationaliser les flux de travail, gérer et surveiller les opérations, accroître l’engagement des clients, mettre en œuvre des outils spécialisés, etc. Les clients entreprises représentent une part importante des ventes d’Apple, c’est pourquoi de nouvelles histoires à succès sont régulièrement promues sur le site.

La dernière mise à jour d’Apple at Work présente de nouveaux témoignages d’Ash Cloud, BDC, Bestseller, BSH, Finnair, Fulton Hogan, Hastens, HEB, Tochigi Bank, Tokyo Metro et Zurich, rejoignant les histoires précédemment mises en évidence d’AIA, AXA, BDC, British Airways, BSH , Capital One, John Lewis & Partners, Rogers-O’Brien Construction, SKF et Vestas.

Apple répartit les différentes réussites en six catégories : commerce de détail, construction, finance, transport, assurance et fabrication. Le texte promotionnel et les vidéos en vedette illustrent comment les produits et services Apple peuvent aider un secteur particulier. Par exemple, Apple promeut la prise en charge de l’iPhone, de l’iPad et d’Apple Pay pour les opérations de magasin dans la catégorie vente au détail. Les appareils sont également utiles pour la numérisation, la recherche d’articles, l’accès aux données, la gestion des stocks et l’aide à la vente.

Chaque section présente un témoignage principal avec un examen approfondi de la façon dont Apple aide cette entreprise en particulier. Dans le cas de la catégorie production, BSH explique comment iPad, Apple Business Manager et d’autres outils s’intègrent dans son flux de travail :

« Chez BSH, l’iPad transforme la façon dont les techniciens de service travaillent, de l’optimisation des horaires quotidiens à l’aide à l’identification des anciennes pièces à remplacer. La facilité et la mobilité de l’iPad, combinées à la puissance des applications iPadOS personnalisées conçues en collaboration avec Apple et IBM, rendent les informations sur les produits accessibles, simplifient la communication avec le bureau et permettent une communication en face à face avec le client. »

La nouvelle page Apple at Work comprend une mine d’informations sur les outils commerciaux et les partenariats d’Apple et sert de page de destination pour les entreprises cherchant à s’intégrer à l’écosystème.