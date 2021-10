Au Japon, une nouvelle enquête antitrust est ouverte contre Apple et Google, relative au monopole du marché, tandis qu’aux Pays-Bas la pratique d’Apple sur les achats in-app sur l’App Store est qualifiée d’anticoncurrentielle.

L’autorité néerlandaise de la concurrence a jugé que les politiques d’Apple sur l’App Store concernant la gestion des achats intégrés sont anticoncurrentielles, selon Reuters.

D’après ce que nous avons lu, l’enquête aurait établi que l’obligation d’utiliser uniquement et exclusivement le système d’achat in-app de l’App Store serait injustement monopolistique. La décision, cependant, n’a pas encore été rendue publique, apparemment à la demande d’Apple, et est en cours de révision.

Aux Pays-Bas, l’enquête a commencé avec des plaintes de Match Group, la société mère de Tinder et de nombreuses autres applications de rencontres. Ce n’est que le dernier d’une longue série d’affaires antitrust contre Apple, qui ont commencé à la suite de l’affaire Epic vs. Pomme.

Au Japon, en revanche, après la conclusion des enquêtes précédentes, qui se sont soldées par le choix d’Apple d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’acheter des abonnements à des journaux, des magazines et d’autres contenus numériques via les sites Web des différents services (les modalités seront communiquées prochainement) , une nouvelle enquête sur la position de monopole d’Apple et d’Alphabet (Google) sur le marché a été lancée.

« La Commission japonaise du commerce équitable enquêtera sur les actions d’Apple et de Google pour voir si les entreprises tirent parti de leur domination sur le marché des systèmes d’exploitation pour smartphones pour éliminer la concurrence et limiter les options pour les consommateurs.

L’autorité de surveillance antitrust rédigera un rapport qui décrira la structure du marché des systèmes d’exploitation et les raisons pour lesquelles la concurrence est restée statique. »

Clairement, nous attendons plusieurs nouvelles à ce sujet dans les prochaines fois. Nous vous tiendrons au courant de tous les développements pertinents.