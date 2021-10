Apple TV+ a publié aujourd’hui la bande-annonce d’une nouvelle série destinée aux enfants, intitulée « Hello, Jack! The Kindness Show ». La série sera diffusée sur le service de streaming d’Apple le 5 novembre.

La série met en vedette Jack McBrayer, probablement mieux connu pour son rôle de Kenneth Parcell dans « 30 Rock ». Comme le titre l’indique, Jack montrera aux enfants comment de petits actes de gentillesse peuvent changer le monde.

Nous vous rappelons que le 5 novembre sera également la date de début de la troisième saison de « Dickinson » et du nouveau film « Finch » avec Tom Hanks.

Petit à petit, TV+ s’étoffe avec des contenus de plus en plus intéressants pour le plus grand bonheur de ses abonnés.