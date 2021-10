Suite à la décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers selon laquelle Apple doit autoriser les développeurs de l’App Store à rediriger les utilisateurs vers d’autres systèmes de paiement, Paddle a annoncé « le premier système d’achat in-app alternatif de l’industrie iOS ».

Paddle affirme que son système d’achat intégré offre les mêmes avantages que l’App Store. Dans le même temps, il garantit un prix inférieur et un meilleur contrôle sur l’expérience utilisateur. La société explique que les frais pour la plateforme seront de 10 % pour les transactions inférieures à 10 $ et de 5 % pour les transactions supérieures à 10 $. En substance, ce système remplace complètement l’achat in-app d’Apple et évite aux développeurs d’avoir à payer à Apple 30% de chaque transaction.

Paddle, voici les autres avantages annoncés :

Un meilleur contrôle sur la relation client : en supprimant Apple comme intermédiaire, Paddle peut offrir aux vendeurs un meilleur accès aux données sur chaque client, leur permettant de mieux comprendre et d’optimiser l’expérience utilisateur à chaque étape

en supprimant Apple comme intermédiaire, Paddle peut offrir aux vendeurs un meilleur accès aux données sur chaque client, leur permettant de mieux comprendre et d’optimiser l’expérience utilisateur à chaque étape Options d’abonnement et outils de rétention flexibles : la gestion directe des abonnements et la possibilité de les suspendre donnent au développeur plus de pouvoir pour assister directement ses utilisateurs, plus de choix de modèles de facturation et la possibilité d’offrir des méthodes de paiement supplémentaires telles que PayPal

la gestion directe des abonnements et la possibilité de les suspendre donnent au développeur plus de pouvoir pour assister directement ses utilisateurs, plus de choix de modèles de facturation et la possibilité d’offrir des méthodes de paiement supplémentaires telles que PayPal Service client direct : Paddle IAP donne aux vendeurs la possibilité de fournir un service client de haute qualité sans avoir à passer par Apple à chaque fois. Jusqu’à présent, les développeurs devaient compter sur Apple pour effectuer des remboursements ou collecter des paiements en leur nom.

Paddle IAP donne aux vendeurs la possibilité de fournir un service client de haute qualité sans avoir à passer par Apple à chaque fois. Jusqu’à présent, les développeurs devaient compter sur Apple pour effectuer des remboursements ou collecter des paiements en leur nom. Le modèle économique d’Apple + une plus grande liberté : comme Apple, Paddle assume également la responsabilité de l’administration des achats, des taxes de vente mondiales au support client

Sur le site Web de Paddle, il y a une courte vidéo de démonstration montrant comment cela fonctionnera théoriquement. La démo montre un bouton « Mettre à jour maintenant » intégré à l’application, qui renvoie les utilisateurs sur Safari lorsqu’ils sont appuyés. À partir de là, les utilisateurs effectuent l’achat dans Safari à l’aide d’Apple Pay, puis retournent à l’application initiale.

Paddle est cependant un peu en avance avec cette annonce. Le juge Rogers a donné à Apple jusqu’en décembre pour mettre à jour les directives de l’App Store afin de confirmer la décision. De plus, il y a eu tout un débat sur ce qu’Apple devra faire exactement pour se conformer à la décision. Ainsi, entre le manque de clarté sur les exigences et l’appel d’Epic contre la décision, il est possible que la date limite de décembre soit prolongée ou qu’Apple trouve une alternative pour ne pas s’ouvrir aux systèmes d’achat tiers.

Paddle dit que la nouvelle plate-forme sera disponible à partir du 7 décembre, date qui est basée sur le délai de 90 jours de la décision du juge Rogers.