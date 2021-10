D’ici le 31 janvier 2022, les développeurs devront offrir aux utilisateurs un moyen simple et rapide de supprimer tous les comptes créés dans les applications.

Tous les développeurs ayant créé des applications au sein desquelles il est possible de créer un compte devront proposer un moyen plus simple et plus rapide de permettre aux utilisateurs de les supprimer. La date limite choisie par Apple pour l’activation de cette fonctionnalité est le 31 janvier 2022.

Lors de la WWDC 2021, Apple a présenté cette nouveauté en expliquant que de nombreuses applications demandent aux utilisateurs de créer un compte pour être utilisées, mais souvent les mêmes utilisateurs suppriment l’application après un certain temps en oubliant de supprimer également leur compte.

Les développeurs devront donc mettre en place un moyen de faciliter cette procédure, notamment en amenant les utilisateurs sur le site Web de l’application pour terminer l’opération.