Apple vient de sortir la troisième bêta d’iOS 15.1(iPadOS), watchOS 8.1 et tvOS 15.1 pour les développeurs. Cupertino propose également la bêta 9 de macOS Monterey.

iOS 15.1 bêta 3 pèse un peu moins de 1 Go sur iPhone 12, donc prévoyez de la place pour le téléchargement et l’installation. Pour l’heure, on ne sait pas encore ce qu’embarque cette nouvelle mouture. On peut néanmoins s’attendre à plusieurs améliorations, des corrections de bugs et possiblement quelques nouveautés.

Voici les numéros de builds :

iOS 15.1 bêta 3 : 19B5060d

iPadOS 15.1 bêta 3 : 19B5060d

tvOS 15.1 bêta 3 : 19J5560d

watchOS 8.1 bêta 3 : 19R5559e

macOS Monterey bêta 9 : 21A5543b

Si vous êtes développeur, vous pouvez d’ores et déjà télécharger ces bêtas depuis le site dédié : https://developer.apple.com/download/.

Nous reviendrons sur le sujet si nous découvrons des nouveautés notables. N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes dans l’espace commentaires.