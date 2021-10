Selon The Elec, LG Display a commencé à développer un panneau OLED pour un futur iPad Pro 12,9 pouces qui offre une meilleure luminosité, longévité et durabilité.

The Elec a récemment annoncé qu’Apple se préparait à lancer deux nouveaux modèles d’iPad Pro avec écrans OLED LTPO en 2023 ou 2024. Les nouveaux modèles utiliseront la technologie ProMotion améliorée, similaire à celle de l’iPhone 13, capable de prendre en charge plusieurs taux de rafraîchissement.

Le panneau en question sera fabriqué par LG Display et sera utilisé sur un iPad Pro 12,9 pouces entre fin 2023 et 2024. La société utiliserait la technologie LTPO TFT pour rendre le panneau OLED jusqu’à deux fois plus lumineux et prolonger sa durée de vie jusqu’à quatre fois. Comme les consommateurs gardent les iPad plus longtemps que les iPhone, la longévité et la durabilité des écrans sont considérées comme des objectifs importants pour Apple.

LG Display ne sera pas la seule entreprise à fournir de tels panneaux, car Samsung Display devrait également fournir des panneaux OLED pour l’iPad Pro‌, surtout maintenant que l’iPad Air OLED sur lequel Samsung travaillait pour 2022 a été annulé.