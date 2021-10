Deux semaines après la sortie d’iOS 15, l’adoption par les utilisateurs est plus lente qu’en 2020 avec iOS 14.

Selon les données de la société d’analyse Mixpanel, seuls 8,59% des utilisateurs ont mis à jour leurs appareils vers iOS 15 dans les 48 heures suivant la publication de la mise à jour. À titre de comparaison, avec iOS 14, le taux d’adoption sur deux jours était de 14,68%.

En regardant les données deux semaines après le lancement, nous constatons qu’iOS 15 a été installé par 22,22% des utilisateurs, contre 41,97% d’iOS 14 au cours de la même période il y a un an. Il convient de noter qu’il s’agit d’informations que Mixpanel mesure sur la base des données collectées par les applications et les sites Web qui utilisent son API d’analyse, étant donné qu’Apple n’a pas publié de chiffres officiels sur l’adoption d’iOS 15 pour le moment.

Parmi les raisons de ce ralentissement, il y a les innovations moins importantes par rapport à celles d’iOS 14 (qui, rappelons-le, a introduit les widgets, la bibliothèque d’applications, le Picture-in-Picture et bien d’autres fonctionnalités), en plus de la présence de certains bugs et l’absence de plusieurs fonctionnalités annoncées, telles que SharePlay dans FaceTime et Universa Control sur iPad. Les deux nouvelles devraient arriver d’ici la fin de l’année. De plus, il ne faut pas oublier que les utilisateurs peuvent désormais rester avec iOS 14 et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité.

Il est probable qu’avec la sortie d’iOS 15.1 qui corrigera quelques bugs et l’arrivée d’une future mise à jour qui ajoute toutes les nouveautés présentées par Apple, le taux d’adoption augmentera et s’installera sur celui d’iOS 14.