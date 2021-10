Apple TV+ a récemment conclu un accord avec le showrunner Sam Catlin, l’un des plus respectés aux États-Unis.

Sam Catlin, qui a également été co-producteur exécutif de la série « Breaking Bad » d’AMC, développera du contenu scénarisé pour le service de streaming d’Apple via sa société de production Short Drive Enertainment, qu’il gère avec Tiffany Prasifka. Avant « The Preacher » et « Breaking Bad », Catlin a travaillé comme scénariste sur le drame policier NBC « Kidnapped » et le drame juridique Fox « Canterbury’s Law », deux séries de courte durée. Le co-exécutif du showrunner a produit une adaptation de la comédie dramatique australienne « Rake », qui a été diffusée pendant une saison en 2014.

Pour le moment, nous ne savons pas quelles séries sortiront de cet accord, mais Catlin semble être attiré par le « drame » et a rencontré un certain succès avec des productions comme « Breaking Bad ». Son œuvre la plus récente, The Preacher, était une aventure surnaturelle basée sur la série de bandes dessinées du même nom, qui a duré quatre saisons.

Catlin rejoint un certain nombre de showrunners talentueux qui travaillent déjà avec TV+, notamment le créateur de « Lovecraft Country » Misha Green, le réalisateur de « CODA » Sian Heder, la scénariste de « Girls Trip » Tracy Oliver et la showrunner de « Physical » Annie Weisman.