Un futur iPhone pourrait comporter une surface incurvée qui s’enroule sur elle-même pour offrir un écran des deux côtés.

Le brevet date de 2019 mais n’a été publié que ces derniers jours. Le protagoniste de ce brevet est l’écran enroulable qui couvre toute la structure de l’iPhone.

Apple explique que l’écran enroulable est destiné à afficher le contenu des deux côtés, donc iOS pourrait être structuré pour afficher certains types d’écrans à l’avant et d’autres à l’arrière. Le brevet fait référence à plusieurs reprises au fait que le panneau est structuré de manière transparente et s’étend autour du corps central de l’iPhone. De plus, également sur les côtés, il est possible d’afficher certains éléments tels que des notifications ou des symboles de volume.

La firme de Cupertino a breveté à plusieurs reprises des systèmes d’iPhone pliables ou enroulables, signe que l’avenir des smartphones Apple pourrait ressembler justement à cela.