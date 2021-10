Apple a sorti un nouveau firmware dédié à certains produits de la gamme AirPods. Les AirPods 2, AirPods Pro et le modèle Max reçoivent officiellement le nouveau firmware 4A400.

L’identifiant de version, contrairement au passé, est le même pour tous les appareils susmentionnés. Apple n’a pas publié de journal des modifications mais d’après ce qui est ressorti après les premières heures de test, une prise en charge complète de toutes les fonctionnalités de Localiser est enfin arrivée pour les AirPods Pro et AirPods Max. Cela signifie que les appareils pourront contacter d’autres appareils grâce au beacon Bluetooth, vous permettant ainsi de localiser plus précisément l’appareil. Il sera également possible de profiter d’une fonction similaire à Trouver à proximité, qui ne vous fournira cependant qu’un indicateur visuel approximatif à la place de la flèche. Cette limitation est évidemment due à l’absence de la puce U1 sur les AirPods Pro et AirPods Max. Il sera également possible de profiter du mode perdu, qui permettra également de laisser un message utile si quelqu’un retrouve vos écouteurs.

Ces fonctionnalités ne sont actuellement prises en charge que sur les modèles Pro et Max. Il est très probable que l’intégration complète, y compris la fonction Find Nearby, viendra avec les AirPods 3.

@bzamayo @apollozac latest AirPods Pro firmware update brings Find My integration 👍🏻 pic.twitter.com/QGD7wKtUjp — Ste Moseley (@Ste_Moseley) October 5, 2021

Comme toujours, nous vous rappelons qu’il n’y a pas de méthode pour forcer la mise à jour de votre produit, il vous suffit donc d’attendre.

Cependant, en suivant ces étapes simples, vous pouvez vérifier le firmware actuellement installé :

Connectez les écouteurs à votre iPhone

Ouvrez l’application Réglages.

Appuyez sur Général.

Appuyez sur Infos.

Appuyez sur AirPods‌‌‌‌‌‌.

Le champ Firmware Version vous indiquera quelle version vous avez actuellement installée