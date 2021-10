L’iPhone 13 Pro Max a convaincu tout le monde en termes d’autonomie. La batterie est certainement l’un des points forts du modèle Max, qui a toujours offert quelque chose de plus en termes d’autonomie que son petit frère.

Le nouveau smartphone de Cupertino a défié le Samsung Galaxy S21 dans un nouveau test d’autonomie. PhoneBuff confronte deux des meilleurs smartphones actuellement disponibles, proposant respectivement 4352 mAh (iPhone 13 Pro Max) et 5000 mAh (Samsung Galaxy S21). Le test implique l’exécution d’une série d’opérations en chaîne, conçues pour solliciter les deux appareils de manière égale. Nous ne sommes certes pas confrontés à un test empirique, cependant l’iPhone 13 Pro Max a pu offrir 2 heures et demie de plus d’utilisation.

Un résultat décidément étonnant si l’on considère la capacité des deux batteries respectives. PhoneBuff a souligné le résultat obtenu par l’iPhone 13 Pro Max, actuellement détenteur du record absolu de la chaîne YouTube. Une fois de plus la grande synergie entre hardware et software l’emporte sur la simple fiche technique.

On peut clairement dire qu’Apple a fait de gros efforts à ce sujet, car l’iPhone a très longtemps été critiqué pour sa faible autonomie. Ce point est aujourd’hui plus maîtrisé que jamais par Cupertino.