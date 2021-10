Firefox Focus est un navigateur sans onglets, publicités ou trackers créé par Mozilla, ce qui peut être très utile lorsque vous souhaitez effectuer des recherches ultra rapides. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour est sortie pour relooker totalement l’application.

Avec la version 38, Firefox Focus bénéficie d’un nouveau design minimaliste et sans distraction et offre la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre raccourcis sur l’écran d’accueil. La mise à jour offre également une « navigation ultra rapide avec blocage des publicités et protection contre le suivi ». L’application bloque aussi un large éventail de trackers par défaut, y compris les trackers sociaux et ceux qui proviennent des publicités Facebook.

De plus, si vous souhaitez effacer l’historique de votre navigateur, vous pouvez le faire d’un simple toucher. Enfin, si vous souhaitez une confidentialité maximale, vous pouvez verrouiller l’application à l’aide de Face ID ou Touch ID.

La nouvelle mise à jour est disponible en téléchargement sur l’App Store. L’un d’entre vous a-t-il déjà utilisé Firefox Focus ?