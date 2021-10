Ericsson a déposé une plainte contre Apple pour tenter d’accélérer les négociations de licence pour les technologies 5G.

Ericsson a poursuivi Apple pour obtenir un jugement déclaratif selon lequel il a rempli ses engagements envers l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et est donc prêt à négocier à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Texas, la poursuite intervient alors que les deux sociétés finalisent des accords de licence pour les brevets 5G d’Ericsson également utilisés dans le dernier iPhone 13.

Citant ce qui est décrit comme la volonté d’Apple de dévaluer les SEP pour son propre avantage financier, Ericsson a cherché à entamer des négociations pour un accord de licences croisées fin 2020, environ trois ans après avoir annoncé ses taux de redevance 5G.

Dans le cadre des discussions techniques et commerciales typiques de ces accords, Ericsson a fourni à Apple 100 tableaux d’attestation démontrant la force de ses SEP. Les parties se sont rencontrées le 21 septembre 2021 pour discuter de l’analyse par Apple des informations, qui » a clarifié qu’il existe un différend entre Apple et Ericsson sur le caractère essentiel et la valeur du portefeuille de brevets essentiels d’Ericsson « . Les détails n’ont pas été divulgués, mais il semble qu’Apple joue à nouveau dur pour obtenir des prix plus bas.

En 2015, Apple a poursuivi Ericsson pour ce qu’on a appelé des taux de redevances excessifs sur les brevets LTE. À l’époque, la licence d’Apple pour un lot de SEP Ericsson était sur le point d’expirer. Plus tard, la firme de Cupertino a refusé de renouveler le contrat et a plutôt décidé de poursuivre Ericsson, arguant que le brevet n’était pas essentiel. Cette décision a déclenché une série de poursuites dans le monde entier.

La trêve est intervenue en décembre 2015, lorsqu’Apple a accepté les accords de licence SEP 2G, 3G et LTE avec un nouveau contrat. Cet accord expirant maintenant, Ericsson cherche un renouvellement qui inclura la licence des brevets 5G.

» La conduite d’Apple dans cette négociation est parallèle à sa conduite dans les négociations de 2015 « , indique la plainte. » Au cours de ces négociations, alors que la licence d’Ericsson avec Apple était toujours en vigueur, Apple a déposé une plainte surprise contre Ericsson attaquant les sept brevets américains d’Ericsson comme non essentiels et cherchant également, alternativement, un jugement FRAND brevet par brevet « .

Ericsson pointe vers un document juridique d’Apple intitulé « A Statement on FRAND Licensing of SEPs », qui a été publié sur le site Web de l’entreprise en 2019. La divulgation, qui détaille le point de vue d’Apple sur les SEP et les licences FRAND, illustre la tactique de l’entreprise pour dévaluer les licences, à moins selon Ericsson. Par exemple, Apple déclare que la base de redevances pour une licence de portefeuille » ne doit pas dépasser la plus petite unité vendable [SSPPU] dans laquelle la totalité ou la quasi-totalité des aspects inventifs du SEP sont pratiqués « . Selon Ericsson, cette théorie ne correspond pas aux engagements de l’ETSI FRAND, ce qui la rend illégale.

Pour ces raisons, Ericsson demande maintenant aux juges de confirmer que ses brevets répondent à toutes les exigences FRAND.