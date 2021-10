Apple TV+ a prévu de sortir un épisode spécial des Peanuts dédié au Nouvel An et intitulé « For Auld Lang Syne« .

For Auld Lang Syne sera un épisode spécial original produit exclusivement pour Apple TV+ qui mettra en vedette tous les personnages de Peanuts. Celui de décembre sera également le premier spécial Peanuts dédié aux soirées et disponible sur Apple TV+ qui découle du partenariat signé fin 2020 avec WildBrain, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions.

L’histoire suit les personnages de Peanuts après avoir découvert que la grand-mère de Charlie Brown n’est pas en mesure d’assister à la fête du Nouvel An, ce qui a incité Lycy à lui proposer quelque chose de spécial. Pendant ce temps, Charlie Brown tente de réaliser certains souhaits avant minuit.

Rompant avec la tradition, c’est la première spéciale de Peanuts TV à ne pas inclure Charlie Brown ou Snoopy dans le titre. Alex Galatis et Scott Montgomery sont les scénaristes de ce spécial, adapté à l’écran par Galatis, Montogomery et Clay Kaytis. Kaytis est également crédité en tant que réalisateur, tandis que Craig Schulz, Bryan Schulz et Cornelius Uliano sont producteurs exécutifs. L’épisode est prévu sur TV+ pour le 10 décembre.

Apple a déjà déclaré qu’elle travaillait sur d’autres offres spéciales Peanuts dédiées à la fête des mères, au jour de la Terre et à la rentrée des classes.