Grâce à une série de tests, nous pouvons révéler la vitesse de charge des iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

À partir du tableau partagé par PhoneArena, nous pouvons jeter un œil aux vitesses de charge des différents iPhone 13 :

Fait intéressant, les différences dans les vitesses de charge réelles ne sont pas aussi importantes que vous pourriez vous y attendre, et le Pro Max se charge plus rapidement que tous les autres qui ont des batteries beaucoup plus petites. Rappelons que ce modèle prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 27W.

On se souvient aussi qu’iOS gère la vitesse de charge sur chaque iPhone. Par exemple, vous aurez une charge maximale de 18W-20W jusqu’à ce que l’appareil atteigne environ 50% du niveau de la batterie. À partir de là, votre iPhone limitera la puissance d’entrée à environ 14 W jusqu’à ce qu’il atteigne un niveau de batterie de 70%. Ensuite, il chutera encore à environ 9 W jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de 80%. Enfin, à partir de ce moment et jusqu’à ce qu’une charge complète soit atteinte, la batterie se rechargera à 5W. Lorsque vous atteignez les derniers points de pourcentage, la charge peut encore baisser pour l’entretien de la batterie.

Quant à l’utilisation du chargeur MagSafe d’Apple qui prend en charge jusqu’à 15 W de puissance, il faut environ 2 heures et 45 minutes pour terminer le chargement d’un iPhone 13 Pro.