Quelques jours après la sortie d’iOS 15.0.1, Apple a définitivement bloqué les signatures d’iOS 14.8, empêchant la rétrogradation à partir de versions ultérieures.

Les utilisateurs qui ont mis à niveau leurs appareils vers iOS 15 ou une version ultérieure ne peuvent plus rétrograder le système d’exploitation vers iOS 14.8. Ce blocage aura également des répercussions sur les jailbreaks potentiels, puisqu’un déverrouillage d’iOS 14.8 serait désormais inutile pour ceux qui ont déjà mis à jour vers une version ultérieure. De plus, il n’est plus possible de rétrograder vers une version iOS 14 pour ceux qui sont passés à iOS 15.

Nous vous rappelons qu’iOS 14.8 a corrigé d’importants bugs de sécurité et que son installation est recommandée pour tous les utilisateurs.