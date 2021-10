« Ted Lasso », la comédie à succès d’Apple TV+, raconte l’histoire d’une équipe de football au Royaume-Uni et Apple a dû payer « beaucoup » pour les droits d’utilisation des logos de compétitions officielles, comme ceux de la Premiere League.

L’AFC Richmond est une équipe de football fictive qui joue dans la série « Ted Lasso », mais tout le reste est aussi précis que possible. Au cours de la deuxième saison, l’équipe participe à la UK Championship League et fait régulièrement référence à d’authentiques clubs rivaux. Clairement, pour utiliser les logos et les noms des clubs rivaux, Apple a dû débourser une somme colossale pour obtenir les droits, environ 677 150,85 $. Selon The Atlantic, c’est le montant que TV+ et les créateurs de l’émission ont dû débourser à la Premier League britannique.

La structure de l’accord n’est pas connue, mais compte tenu du montant déboursé, il est peu probable qu’il ait des délais. « Ted Lasso » devrait se terminer avec une troisième saison, mais Apple gardera vraisemblablement la série disponible sur Apple TV+ pour toujours. Pour cette raison, les droits sont susceptibles d’être un achat unique.

Grâce à cet accord, la série « Ted Lasso » peut utiliser les designs et logos de la ligue, y compris ceux sur les kits du club, en provenance du Royaume-Uni. De plus, elle peut également utiliser des images d’archives quand elle le souhaite. Enfin, la série a également le droit d’utiliser les logos du trophée de la Ligue anglaise de football.