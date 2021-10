Apple a activé le cryptage de bout en bout pour les signets Safari dans iCloud, offrant le plus haut niveau de confidentialité et de protection des données.

Apple a également mis à jour la page « Aperçu de la sécurité iCloud » qui indique qu’en plus des onglets et de l’historique de Safari, les signets de Safari sont désormais chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que personne, pas même Apple ne peut accéder aux signets de Safari enregistrés par les utilisateurs. Nous pouvons supposer qu’Apple a apporté ce changement avec la sortie d’iOS et d’iPadOS 15.

Avec l’arrivée du cryptage de bout en bout également sur les signets Safari, les sauvegardes ‌iCloud‌ sont toujours exclues, qui sont protégées par un cryptage AES à 128 bits, ainsi que des photos, des rappels, des notes et d’autres applications. Au cours des derniers mois, Apple a subi des pressions pour que les sauvegardes iCloud Photos et ‌iCloud‌ soient protégées par un cryptage de bout en bout, mais la société n’a pas encore apporté de telles modifications.