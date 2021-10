WhatsApp vient de publier une mise à jour iOS vers la version 2.21.200.11 pour les utilisateurs bêta. Avec cette nouvelle version, les bulles de discussion repensées et de nouvelles fonctionnalités sont introduites pour la fonction de message en voie de disparition.

Selon WABetaInfo, cette nouvelle bêta est disponible pour les testeurs publics et apporte des nouveautés intéressantes. Parmi elles, nous avons les nouvelles couleurs des bulles de chat, qui sont également repensées. Ces dernières sont désormais arrondies, plus grosses et plus colorées. Voici une comparaison des anciennes et des nouvelles couleurs :

Bulle de couleur claire – Ancienne couleur : #E1F6CA | Nouvelle couleur : #E2FDD5

Bloc de couleur foncé – Ancienne couleur : #295F60 | Nouvelle couleur : #204F46

L’actualité ne s’arrête pas là, en effet des outils utiles sont également mis en place pour gérer les messages éphémères. Selon WABetaInfo, l’application permet désormais de choisir entre différentes durées : 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Il sera également possible d’activer un « Minuteur de message par défaut » dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Si elle est activée, toutes les nouvelles discussions auront l’option de disparition des messages activée pour la durée sélectionnée par l’utilisateur.

Toutes ces fonctionnalités sont actuellement en version bêta, mais il ne faudra probablement pas longtemps avant que WhatsApp ne commence à les déployer pour tous les utilisateurs. Que pensez-vous de ces innovations introduites sur WhatsApp pour iOS ?