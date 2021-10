Selon une nouvelle note d’investisseur de l’analyste de confiance d’Apple Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’utiliser à nouveau la technologie LCD dans les iPad 2022.

Apple a initialement opté pour une dalle OLED de Samsung sur le prochain iPad Air, réservant à nouveau la technologie mini-LED aux appareils « Pro » haut de gamme, en raison de son prix plus élevé. La firme de Cupertino a toutefois décidé d’annuler le projet iPad Air OLED car les performances et les coûts de la dalle ne répondaient pas aux exigences d’Apple. Par conséquent, Kuo prédit que l’iPad Air continuera également à utiliser la technologie TFT-LCD en 2022.

Quant à la technologie mini-LED, qui a fait ses débuts dans l’iPad Pro 12,9 pouces cette année, ce devrait être l’été pour les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qui arriveront plus tard cette année également. En 2022, cependant, l’iPad Pro 11 pouces abandonnera également la dalle IPS pour adopter la mini-LED et la même chose devrait se produire avec le prochain MacBook Air.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

L’analyste dit également que « des conceptions plus légères, plus minces et pliables seront les principales tendances à long terme pour les tablettes au cours des 3 à 5 prochaines années ». Enfin, Apple poursuit la recherche et le développement de nouvelles technologies pour ce type de produit.