TechInsights a démonté l’iPhone 13 Pro de 256 Go et a constaté que le coût de ses composants est non seulement plus élevé que l’iPhone 12 Pro, mais également que le Galaxy S21 Plus.

Selon TechInsights, l’iPhone 13 Pro est équipé de 6 Go de RAM LPDDR4X et n’utilise pas la nouvelle variante LPDDR5. L’iPhone 13 Pro est également équipé d’un appareil photo large de 1,9 µm, ce qui signifie qu’il a des pixels plus gros que l’iPhone 12 de 1,4 µm.

Ce sont plutôt les différences concernant le système TrueDepth, qui a permis à Apple d’intégrer une encoche plus petite sur la gamme iPhone 13 :

L’iPhone 13 Pro a été équipé de puces, de mémoire NAND et d’écrans plus chers, et le coût du corps a également augmenté. Plus précisément, les matériaux et composants nécessaires à la fabrication de l’iPhone 13 Pro coûtent 570 $, sans compter les frais de logiciel, de propriété intellectuelle, de main-d’œuvre, de marketing et d’expédition.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Apple vend le téléphone 1 099 $, ce qui signifie que le prix de vente au détail est 1,9 fois plus élevé que le coût de construction. Pour l’iPhone 12 Pro, le coût des composants s’élevait à 548 $, Apple a donc appliqué une majoration légèrement inférieure cette année.

De plus, l’iPhone 13 Pro possède des composants plus chers que le modèle phare de Samsung, le Galaxy S21 Plus. Les composants nécessaires pour produire le smartphone Samsung de 256 Go et 8 Go de RAM s’élèvent à 508 $, avec un prix final de 1049 $ et un majoration plus élevée que celle appliquée par Apple.