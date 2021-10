NBA 2K Mobile, le titre mobile bien connu dédié à la plus haute ligue de basket-ball des États-Unis, inaugure aujourd’hui la nouvelle saison 4 avec des nouveautés importantes.

Vient d’abord les mises à jour tant attendues des alignements pour la saison 2021/2022. Il existe évidemment de nombreuses nouvelles cartes dédiées aux champions actuels et passés tels que Damian Lillard, Kevin Durant, Luka Doncic, Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal et Vince Carter. Parmi les nouveautés, il y a aussi de nouveaux modes de jeu tels que 3vs3, 5vs5 et le mode NBA PvP en temps réel. Les joueurs pourront enfin débloquer des récompenses pour certaines missions spécifiques.

L’équipe de développement a également lancé un nouvel événement à durée limitée appelé Power Cap disponible en octobre. L’événement permettra aux joueurs de montrer leurs compétences en sélectionnant stratégiquement des cartes pour grimper dans le classement et gagner des points d’événement, des récompenses d’étape et plus encore.

NBA 2K Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store.