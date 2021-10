Gurman croit savoir qu’Apple dévoilera bientôt le nouveau MacBook Pro avec puce M1X avec un événement qui se tiendra le mois prochain.

La nouvelle indiscrétion vient de l’habituel Mark Gurman de Bloomberg, qui dans sa dernière newsletter « Power On » déclare que la firme Cupertino est prête à annoncer les nouveaux MacBook Pro dès le mois prochain. Gurman dit qu’Apple annonce généralement les nouvelles Mac en octobre, bien que l’année dernière, l’annonce ait été déplacée en novembre pour faire de la place aux nouveaux iPhone en octobre. Cette année cependant, les choses devraient revenir à la normale, donc l’iPhone en septembre (comme cela s’est passé) et le Mac en octobre.

Gurman se concentre ensuite sur la nouvelle puce M1X, qui s’adressera davantage aux utilisateurs professionnels, grâce à une puce graphique encore plus puissante. La puce fera ses débuts dans la nouvelle gamme MacBook Pro d’ici le mois prochain, mais arrivera également plus tard dans un Mac mini haut de gamme. La M1X sera disponible en deux variantes : les deux avec des processeurs à dix cœurs (huit cœurs hautes performances et deux cœurs à haut rendement) et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Pour le moment, on ne sait toujours pas si ce nouveau Mac Mini fera ses débuts dès ce mois-ci aux côtés des nouveaux MacBook Pro, ou s’il arrivera en 2022. De plus, nous nous attendons à ce que la société commercialise également des AirPods de troisième génération d’ici la fin de cette année.