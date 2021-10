Bien que la sortie de l’iPhone 14 n’est pas prévue avant un an, les premières rumeurs nous disent non seulement que le design sera totalement renouvelé, mais aussi qu’il y aura au moins un modèle 2To.

Avec l’iPhone 13 Pro et l’‌iPhone 13 Pro‌ Max, Apple a ajouté une option de stockage de 1To, la plus grande jamais proposée sur un iPhone. La nouvelle option a été introduite principalement pour les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, telles que les vidéos ProRes qui peuvent utiliser jusqu’à 6Go pour chaque minute d’enregistrement vidéo.

Avec la sortie de l’iPhone 14‌ en 2022, Apple pourrait encore améliorer les fonctions de l’appareil photo et, pour cette raison, aurait décidé de proposer également une version 2To, au moins pour les modèles haut de gamme. Selon les premières rumeurs, Apple adoptera la mémoire flash QLC avec une nouvelle technologie de stockage.

Apple n’a pas l’habitude d’augmenter l’espace de stockage sur iPhone, car cela n’arrive que tous les 2 ou 3 ans, mais la vitesse à laquelle fonctionnent les technologies de caméras mobiles pourrait obliger l’entreprise à proposer 2To d’espace de stockage dès l’année prochaine sur iPhone.

La gamme iPhone 14 devrait inclure un seul modèle standard de 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces respectivement. On parle également de la suppression de l’encoche, grâce à l’utilisation d’un design perforé pour Face ID.