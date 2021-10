USB-IF a officiellement annoncé certains changements en espérant réduire la confusion concernant les câbles USB-C. Ces nouveaux « efforts » aideront le consommateur à distinguer les spécifications USB4, USB Type-C et USB Power Delivery.

L’achat du bon câble USB-C pour vos appareils peut souvent devenir assez déroutant. Bien que les connecteurs se ressemblent tous, les câbles USB-C répondent à des normes différentes concernant la vitesse d’alimentation, le transfert de données, etc.

Voici les nouveautés annoncées aujourd’hui par USB-IF :

Nouveaux logos de câble USB Type-C indiquant les capacités d’alimentation du câble en watts, la prise en charge de 60 W ou 240 W tel que défini par la spécification USB Power Delivery 3.1

Nouveaux logos USB4 qui seront utilisés dans le programme de logo USB certifié.

Bien entendu, cela ne résoudra pas le problème des fabricants d’accessoires non conformes aux normes USB-IF. Pour cette raison, l’organisation déclare que les consommateurs doivent toujours « acheter des produits certifiés auprès de sources fiables qui affichent les logos certifiés USB-IF sur l’emballage, les fiches techniques du produit ou de l’appareil, le chargeur et le câble lui-même ».

Il reste à voir si ces nouveaux logos annoncés par USB-IF apporteront plus de clarté dans l’écosystème USB-C encombré. Cependant, l’organisation espère que « les solutions USB certifiées assureront également une plus grande interopérabilité et une compatibilité ascendante ».