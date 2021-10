Clubhouse intégrera de nombreuses nouveautés dans les semaines à venir, dont l’une des nouveautés les plus demandées par les utilisateurs : la possibilité d’enregistrer des flux audio.

Dans les prochains jours, les utilisateurs pourront enregistrer tout ce qui se dit dans une salle, enregistrer le clip audio dans leur profil et le télécharger localement si nécessaire. Clubhouse appelle cette fonction « Replay ». Les créateurs et modérateurs sont ceux qui peuvent s’inscrire et peuvent activer ou désactiver cette option. Dans tous les cas, les salles doivent être publiques pour être enregistrées.

En plus des enregistrements complets, les utilisateurs pourront créer des clips partageables de 30 secondes dans des salons qui le permettent. Pour créer un clip, les utilisateurs doivent appuyer sur une icône en forme de ciseaux qui capturera les 30 dernières secondes d’audio qui pourront ensuite être téléchargées et partagées.

Clubhouse aura également une fonction de recherche afin que les gens puissent taper un mot-clé ou un nom et trouver des salles, des personnes, des clubs et des biographies correspondants.

Avec ces fonctionnalités, Clubhouse va encore plus loin et tente de reconquérir de nombreux utilisateurs qui ont quitté la plateforme ces derniers mois. Bien entendu, la fonction d’enregistrement en salle augmente considérablement l’intérêt pour ce service, notamment pour les créateurs, qui peuvent désormais également réutiliser les diffusions pour des podcasts et d’autres réseaux sociaux.

Clubhouse est disponible gratuitement sur l’App Store.