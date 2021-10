En plus de toutes les mises à jour de ses systèmes d’exploitation, Apple a également introduit SF Symbols 3, qui comprend plus de 600 nouvelles icônes à utiliser pour divers projets.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous vous rappelons que SF Symbols est une bibliothèque de plus de 3 100 symboles que les développeurs peuvent utiliser dans leurs travaux. Avec plus de 600 nouvelles icônes, SF Symbols 3 offre une personnalisation améliorée des couleurs, un nouvel inspecteur et une prise en charge améliorée des symboles personnalisés.

Toutes les icônes et tous les symboles sont conçus pour s’adapter parfaitement à San Francisco, la police système des plates-formes Apple, grâce également à l’alignement automatique sur les étiquettes de texte. Tous les contenus peuvent être exportés et modifiés à l’aide d’applications d’édition de graphiques vectoriels, vous pouvez donc créer des symboles personnalisés pour s’adapter à vos projets.

En plus de SF Symbols 3, Apple a également publié des versions mises à jour de ses polices San Francisco et New York, qui sont utilisées sur plusieurs interfaces des systèmes d’exploitation de l’entreprise.

Les polices SF Symbols 3 et Apple originales peuvent être téléchargées à partir du site Web Apple Developer.