Blush est un court métrage d’animation désormais disponible exclusivement sur Apple TV+ avec un nouveau contenu dédié à Peanuts.

Blush suit l’histoire et les chances de survie d’un horticulteur-astronaute échoué sur une planète naine désolée après un atterrissage forcé. Avec l’arrivée d’un visiteur éthéré, le voyageur solitaire découvre la joie de construire une nouvelle vie et comprend que l’univers lui a offert une surprenante voie de salut.

Écrit et réalisé par Joe Mateo (« Big Hero 6 »), « Blush » partage le parcours personnel d’espoir du protagoniste et les moments liés au fait d’être sauvé par l’amour. Le film est également produit par Heater Schmidt Feng Yanu (« Toy Story » et la trilogie « Cars ») et John Lasseter (« Toy Story » et « Monsters, Inc. »).

Le court métrage de 10 minutes est désormais disponible sur Apple TV+.

À partir d’aujourd’hui, « A Charlie Brown Halloween » est également disponible sur TV+, où les Peanuts vivront des aventures intemporelles durant la nuit d’Halloween entre costumes et bonbons. Charlie Brown prépare la fête, Snoopy défie le Baron Rouge et Linus attend un miracle dans la citrouille.