L’actrice nominée aux Tony Awards Ariana DeBose déjà présente dans Schmigadoon!, a rejoint le casting du prochain thriller d’espionnage « Argylle« .

Le nouveau film TV+ est actuellement en production en Europe et sera réalisé par Matthew Vaughn. Cela ne devrait être que le premier d’une série de films, mais cela ne signifie pas nécessairement que tous les films suivants arriveront exclusivement sur Apple TV+. Cependant, l’inverse n’est pas non plus à exclure, surtout si le film aura le succès que tout le monde espère. Cela signifie que cela pourrait non seulement lancer une nouvelle franchise pour Vaughn, mais aussi pour Apple, avec des avantages évidents pour les deux parties impliquées.

Le film verra Henry Cavill dans le rôle d’Argylle, le plus grand espion du monde qui s’implique « dans une aventure autour du monde ». Le film est basé sur le roman d’espionnage du même nom écrit par Elly Conway, qui sortira l’année prochaine. Le casting comprend également John Cena (Bumblebee), Sam Rockwell (Moon), Bryan Cranston (Breaking Bad), Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) et Samuel L. Jackson. (Pulp Fiction). De plus, dans le film, nous verrons également Dua Lipa, qui s’occupera également de la musique de la bande originale et de la chanson-titre du film.

Une date de sortie n’est pas encore connue, mais il est très probable que le film arrivera sur Apple TV+ d’ici fin 2022.