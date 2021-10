Un nouveau rapport de Counterpoint indique que la fabrication de smartphones en 2021 a été durement touchée par la pénurie mondiale de puces et la récente crise énergétique en Chine.

En raison de ces problèmes, la croissance du marché des smartphones en 2021 sera nettement plus lente que prévu, même si Apple a su contenir les dégâts grâce à des accords particuliers signés à l’époque avec les différents fournisseurs. En tout cas, la production de l’iPhone 13 est également au ralenti depuis quelques semaines en raison d’un problème d’approvisionnement en composants pour l’appareil photo.

La pénurie mondiale de puces a été causée par une combinaison de trois facteurs. D’abord, une forte augmentation de la demande, notamment de la part du secteur automobile. Deuxièmement, l’interruption de la production causée par la pandémie. Troisièmement, les longs délais requis pour agrandir les usines et augmenter leur capacité de production.

Le pouvoir d’achat et l’expertise de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont permis à l’entreprise de minimiser les retards de livraison de l’iPhone 13, même si les Mac et les iPad ont déjà été touchés par ces problèmes. De plus, il semble que la production de l’iPhone 13 ait également connu des problèmes ces dernières semaines.

Les analystes s’attendaient à une forte augmentation des expéditions en 2021 après une année difficile comme l’année dernière, et en fait les premiers mois se sont très bien passés. Par la suite, précisément à cause de ces lacunes et également d’une récente crise énergétique en Chine, le secteur des smartphones a également commencé à ralentir assez fortement. Certains fournisseurs en Chine et à Taïwan affirment ne pouvoir répondre qu’à 70 % des demandes des fabricants de smartphones.

Counterpoint Research estime que 90% du secteur est touché par ces problèmes et tout cela aura un impact sur les prévisions pour le second semestre 2021. Le marché est toujours en croissance, mais le signe plus aurait été encore plus élevé sans ces problèmes.

Selon les dernières prévisions trimestrielles de Counterpoint Research, le nombre total d’unités de smartphones expédiées pour 2021 ne devrait augmenter que de 6% par an pour atteindre 1,41 milliard d’unités. Les prévisions précédentes prévoyaient une croissance de 9% et 1,45 milliard d’unités expédiées.