Un ophtalmologiste a utilisé la fonction Macro de son iPhone 13 Pro pour visiter les yeux de ses patients.

Le Dr Tommy Korn a découvert que la fonction Macro de l’iPhone 13 Pro peut également être utile pour traiter les yeux.

Dans un article sur LinkedIn, l’ophtalmologiste a raconté comment il a utilisé son nouvel iPhone 13 Pro Max pour vérifier l’œil d’un patient à l’aide de la nouvelle caméra. Grâce au mode Macro, Korn peut prendre des photos oculaires extrêmement détaillées, ce qui lui permet d’observer et d’enregistrer des détails importants sur la santé de ses patients.

Le médecin a montré le cas d’un patient qui a subi une greffe de cornée et doit maintenant vérifier constamment si l’abrasion guérit.

« Cette semaine, j’ai utilisé l’iPhone 13 Pro Max pour prendre des photos des yeux à l’aide de l’appareil photo Macro. Je ai été impressionné. L’iPhone 13 Pro innovera en matière de soins oculaires et de télémédecine pour les patients. Les photos montrent une abrasion cicatrisante après une greffe de cornée. »

En collaboration avec l’optométriste Jeffrey Lewis, les deux médecins affirment que cette fonctionnalité sera très utile pour faire progresser la télémédecine.

Rappelons qu’Apple n’a pas ajouté d’objectif spécifique pour les prises de vue macro, car les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont un objectif ultra-large mis à jour avec une ouverture plus large de f/1,8 et un champ de vision de 120 degrés capables de capturer des images macro avec une distance de 2 cm.