Apple Studios aurait signé un accord pour obtenir les droits du nouveau film du réalisateur Jon Watts avec George Clooney et Brad Pitt. Le film est également prévu pour une sortie en salles.

Le film sera un thriller et sera produit par Watts lui-même, Clooney’s Smokehouse Pictures et Pitt’s Plan B Entertainment. Pour le moment, on ne sait pas encore quel était le montant payé par Apple pour récupérer les droits du film, étant donné qu’il intéressait également Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix et Amazon. De plus, d’après ce qui est ressorti, Clooney et Pitt auraient renoncé à une somme à huit chiffres pour faire en sorte que le film sorte également en salles et pas seulement sur TV+.

Apple se concentre fortement sur les films haut de gamme à ajouter à son catalogue, en fait, il a récemment acquis les droits du film « Emancipation » du réalisateur Antoine Fuqua, interprété et produit par le nominé aux Oscars Will Smith. N’oublions pas « Killers of the Flower Moon », réalisé par Martin Scorsese et mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, « Spirited », une interprétation musicale de l’histoire de Noël classique de Charles Dickens avec Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer, et » Raymond et Ray », avec Ewan McGregor et Ethan Hawke.