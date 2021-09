La sortie d’iOS 15 a également introduit un changement qui semble assez ennuyeux pour les utilisateurs. En effet, il est désormais impossible de désactiver les notifications du clavier Apple TV.

Sur Apple TV, les utilisateurs peuvent saisir du texte à l’aide de la télécommande Siri ou en tapant sur un iPhone ou un iPad à proximité. Chaque fois qu’un champ de texte apparaît sur Apple TV, une notification apparaît sur iPhone ou iPad. Après avoir appuyé sur la notification, les utilisateurs peuvent utiliser le clavier sur iPhone ou iPad pour saisir du texte sur Apple TV.

Le problème est qu’iOS 15 et iPadOS 15 n’offrent plus de moyen de désactiver les notifications du clavier Apple TV, bien que la firme de Cupertino annonce la présence de cette option dans son guide de l’utilisateur tvOS 15. iOS 14 et iPadOS 14, il y avait un interrupteur à activer désactiver les notifications dans Réglages > Notifications > Clavier Apple TV.

L’impossibilité de désactiver les notifications sur le clavier de l’Apple TV a entraîné des plaintes de plusieurs utilisateurs. Pour le moment Apple n’a pas commenté cela, donc on ne sait pas s’il s’agit juste d’un bug, qui sera corrigé avec la réintroduction du switch dans une future mise à jour logicielle, ou s’il s’agit d’un choix précis.