Apple TV+ a commandé une nouvelle série qui sera basée sur les livres « Amber Brown » de l’auteur Paula Danziger.

La série de livres « Amber Brown » a été publiée dans 53 pays et compte plus de 10 millions d’exemplaires imprimés. Selon Apple, les livres ont été loués pour « capturer l’expérience de l’enfant avec une voix amusante et reconnaissable ».

La série, qui verra Carsyn Rose dans le rôle d’Amber Brown, est décrite comme un « regard non filtré sur une fille qui trouve sa voix à travers l’art et la musique à la suite du divorce de ses parents ». Sarah Drew incarnera la mère d’Amber, Sarah Brown. Les autres membres de la distribution incluent Darin Brooks et Liliana Inouye. Bonnie Hunt écrira et dirigera la série, en plus d’être producteur exécutif, avec Bob Higgins et Jon Rutherford, et showrunner. La série sera produite par Boat Rocker.

Toujours à propos de Apple TV+, le casting du film « The Greatest Beer Run Ever » , qui sera un nouvel original Apple, est en train de s’achever. Dans le casting, il y a Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux et Kyle Allen, lesquels joueront aux côtés de Zac Efron et Russell Crowe.

Le film est basé sur le best-seller du New York Times « The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War » de Joanna Molloy et John « Chickie » Donohue. L’histoire suit Donohue, qui décide en 1967 de quitter New York et de livrer de la bière à ses amis d’enfance qui font leur service militaire au Vietnam. Efron jouera le rôle principal de Donohue, tandis que Picking, Allen et Renaux joueront ses amis Rick Duggan, Bobby Pappas et Tommy Collins. Ropp incarnera Kevin McLoone, un autre ami que Donohue rencontre en cours de route.