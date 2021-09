La forte demande pour l’iPhone 13 à Taïwan et en Chine a contraint les fournisseurs à donner la priorité aux lignes de production d’Apple par rapport à des sociétés concurrentes comme Samsung.

DigiTimes rapporte que les fabricants taïwanais de VCM (moteurs à bobine mobile), d’enroulements de câbles et d’autres composants d’objectif pour appareils photo pour smartphones donnent la priorité à la production d’appareils Apple, principalement en raison de la forte demande pour l’iPhone 13 en Chine et à Taïwan.

Le rapport indique que les ventes de smartphones Samsung au troisième trimestre 2021 ont été inférieures aux attentes, tandis qu’Oppo, Vivo et Xiaomi ont un grand nombre de composants en stock. Traduit en termes pratiques, les fournisseurs qui travaillent pour toutes ces entreprises ont décidé de donner la priorité à Apple, compte tenu de la demande de plus en plus forte pour l’iPhone 13 et de la demande plus faible ou du moins pas très élevée pour les autres smartphones.

Apple cherche également à augmenter la production initiale de l’iPhone 13‌ à 90 millions d’unités d’ici la fin de l’année, soit une augmentation d’environ 20% par rapport aux 75 millions d’unités de la série iPhone 12 en 2020.

Malgré cela, la gamme iPhone 13 connaît des délais de livraison plus longs que d’habitude dans le monde, car un pic d’épidémies de COVID-19 a touché plusieurs sociétés de composants au Vietnam. Dans presque tous les pays où l’iPhone 13 est en vente, les délais de livraison arrivent mi ou fin octobre justement à cause de ces problèmes et d’une très forte demande.

Parmi les entreprises concernées au Vietnam figure également un fabricant d’importants composants d’appareil photo pour iPhone 13. La situation devrait revenir à la normale d’ici quelques jours.