iCloud+ est l’une des nouveautés d’iOS 15, mais à quoi sert-il et qu’apporte-t-il par rapport à la version précédente ?

Quiconque possède un appareil Apple depuis un certain temps connaîtra sûrement iCloud, la solution de stockage et de synchronisation dans le cloud d’Apple pour le contenu sur divers appareils. iCloud+ améliore ce service en ajoutant des fonctionnalités très intéressantes.

Qu’est-ce qu’iCloud+ ?

Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé une sorte de changement de marque pour son iCloud, qui est désormais simplement iCloud +. Le nouveau service a été déployé aux côtés d’iOS 15 et d’iPadOS 15, bien que de nombreux utilisateurs ne l’aient peut-être même pas remarqué.

De plus, contrairement aux autres services « plus » d’Apple, iCloud+ n’a aucun coût supplémentaire et ne représente pas un niveau supplémentaire par rapport à l’iCloud payant, puisque la plupart des fonctions restent les mêmes.

Les différences entre iCloud et iCloud+

Pour expliquer c’est le même Apple :

« iCloud+ combine tout ce que les utilisateurs aiment à propos d’iCloud avec de nouvelles fonctionnalités, notamment « Masquer mon e-mail », une prise en charge étendue de HomeKit Secure Video et un nouveau service de confidentialité Internet innovant, iCloud Private Relay, sans frais supplémentaires. »

iCloud+ apporte donc quelques nouvelles fonctionnalités, notamment axées sur la confidentialité ou la possibilité de créer des domaines de messagerie personnalisés pour les comptes de messagerie iCloud.

Comme avec iCloud, vous pouvez profiter du service sur tous les appareils Apple et sur iCloud.com.

Comment avoir iCloud+

Apple a officiellement lancé iCloud+ avec la sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15, ce qui signifie que le service est déjà disponible dès maintenant. Il ne vous reste plus qu’à mettre à jour vos appareils.

Si vous avez un forfait iCloud payant, vous serez alors automatiquement transféré vers iCloud+ après la mise à niveau vers iOS 15, et vous obtiendrez ces fonctionnalités supplémentaires sans frais supplémentaires et sans avoir à effectuer d’opérations. Sur Mac, la transition vers iCloud+ se fera avec la sortie de macOS Monterey.

Les seuls utilisateurs d’iCloud qui ne passeront pas à iCloud+ sont ceux qui utilisent le plan gratuit du service.

Combien coûte iCloud+ ?

Le prix est le même que pour les forfaits payants iCloud :

50 Go. 0,99 € par mois

200 Go : 2,99 € par mois

2 To : 9,99 € par mois

Comme mentionné précédemment, le forfait gratuit de 5 Go n’active pas iCloud+.

La fonction de partage familial d’Apple vous permet également de partager le stockage iCloud+ avec les membres de la famille comme vous le faisiez auparavant avec iCloud.

iCloud+ est-il inclus avec Apple One ?

Oui, le pack de services Apple One comprend iCloud+ ainsi que d’autres offres comme Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade.

La quantité de stockage incluse dépendra du forfait Apple One que vous choisissez : Individuel (50 Go) et Famille (200 Go).

Les fonctions d’iCloud+

Nous les avons déjà mentionnés auparavant :

Relais privé iCloud (maintenant en version bêta) : cette fonctionnalité empêche les sociétés tierces de déterminer les habitudes de navigation sur le Web. Fondamentalement, Apple a produit un système qui protégera grandement les utilisateurs, mais ne ralentira jamais leur connexion Internet. Plus de détails ici.

Masquer mon e-mail : grâce à cette nouveauté, nous pouvons utiliser des adresses e-mail uniques et aléatoires qui transfèrent les messages vers votre boîte aux lettres personnelle chaque fois que vous souhaitez garder votre véritable adresse e-mail privée. Plus de détails ici.

Domaine de messagerie personnalisé : grâce à cette nouvelle fonction, nous pourrons personnaliser notre adresse e-mail iCloud avec un nom de domaine personnalisé. De plus, nous pourrons inviter les membres de la famille à utiliser le même domaine avec leurs comptes de messagerie iCloud. Plus de détails ici.

Prise en charge de la fonction Secure Video de HomeKit pour un nombre illimité de caméras. Cette fonctionnalité nécessite un forfait d’au moins 200 Go.

Et vous, profitez-vous déjà des nouveautés d’iCloud+ ?