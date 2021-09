Selon de nouvelles estimations du cabinet d’études Strategy Analytics, la position dominante d’Apple sur le marché des tablettes se traduit également par un avantage écrasant sur le marché des processeurs dans ce secteur.

Dans le rapport Strategy Analytics, Apple est en tête du marché des processeurs pour tablettes avec une part de revenus de 58% au deuxième trimestre 2021. Très loin derrière, on retrouve Intel avec 14% du marché, en hausse de 22% grâce à une forte demande pour les tablettes Windows. Qualcomm arrive en troisième position avec une participation de 10%, tandis que MediaTek et Samsung LSI complètent le top cinq.

Sravan Kundojjala, directeur associé de Handset Component Technologies chez Strategy Analytics, a noté qu’après avoir connu cinq trimestres consécutifs de croissance des expéditions, le marché des processeurs pour tablettes a baissé de 8% en glissement annuel en termes d’unités au deuxième trimestre. Par rapport au deuxième trimestre 2019, le marché des tablettes AP a enregistré une croissance de 23% des expéditions.

Apple utilise des puces de série A sur l’iPad et l’iPhone, bien que la puce M1, initialement disponible uniquement sur les Mac, ait également fait ses débuts sur l’iPad Pro récemment. Ce sont des puces basées sur ARM fabriquées par TSMC. Apple n’autorisant pas des tiers à utiliser ses puces, les résultats d’aujourd’hui sont en ligne avec les parts de marché des tablettes fournies par Strategy Analytics fin juillet. Apple reste la reine de l’industrie, avec 12,9 millions d’iPads expédiés au cours du deuxième trimestre 2021 et une part de marché de 31,9%. Ils sont suivis de Samsung avec 8 millions d’unités avec une part de marché de 19,6% et de Lenovo avec 4,7 millions d’unités et une part de marché de 11,6%.