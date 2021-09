Selon un nouveau rapport de The Elec, Apple a annulé un projet commun avec Samsung visant à utiliser un écran OLED développé par la firme sud-coréenne sur le prochain iPad Air 10,9 pouces.

Selon le rapport, le projet aurait été interrompu en raison de problèmes de rentabilité ou de la structure à pile unique du panneau OLED. La pile unique fait référence à la structure actuelle du panneau OLED dans laquelle le rouge, le vert et le bleu forment une couche d’émission.

Apple ne serait pas satisfaite des niveaux de luminosité des panneaux OLED à pile unique et s’inquiète de la durée de vie des écrans, car les consommateurs gardent généralement leurs iPad plus longtemps qu’un smartphone. Pour cette raison, Apple souhaite utiliser une structure à deux piles pour son premier iPad OLED, qui empile deux niveaux d’émission rouge, vert et bleu au lieu d’un seul. Cela double la luminosité et prolonge la durée de vie du panneau jusqu’à quatre fois.

Cependant, Samsung ne semble pas disposé à fournir une telle technologie. Pouquoi ? Samsung ne serait pas sûr de la rentabilité, car il ne peut tout simplement pas savoir à quel prix l’iPad Air OLED sera vendu. La préparation de l’ensemble du processus de production de ces panneaux coûte très cher et pour l’entreprise coréenne, cela n’en vaut peut-être pas la peine.

Il est actuellement difficile de savoir si Apple a déjà décidé d’opter pour un autre fabricant, comme LG Display ou BOE, ou décidera simplement d’utiliser à nouveau une dalle LCD pour le prochain iPad Air.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !