Apple vient de sortir la second bêta d’iOS 15.1(iPadOS), watchOS 8.1 et tvOS 15.1 pour les développeurs.

iOS 15.1 bêta 2 pèse un peu plus de 5,5 Go sur iPhone 12, donc prévoyez de la place pour le téléchargement et l’installation. Pour l’heure, on ne sait pas encore ce qu’embarque cette mouture, mais il y a forcément plusieurs améliorations, corrections de bugs et possiblement quelques nouveautés.

Si vous êtes développeur, vous pouvez d’ores et déjà télécharger ces bêtas 2 depuis le site dédié : https://developer.apple.com/download/.

Nous reviendrons sur le sujet si nous découvrons des nouveautés notables. N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes dans l’espace commentaires.