Dans le dernier épisode du podcast Stalman, le photographe Tyler Stalman a interviewé des ingénieurs d’Apple qui ont travaillé sur la caméra du nouvel iPhone 13.

Le nouvel iPhone 13 a fait de grands progrès dans le secteur photographique, grâce à l’utilisation de nouveaux capteurs plus grands avec une plus grande ouverture focale. De plus, grâce également à la nouvelle puce A15 Bionic équipée d’un nouveau FAI, il y a eu des améliorations majeures, notamment dans le domaine de la macrophotographie et de l’enregistrement vidéo, y compris l’introduction du mode Cinématique. N’oublions pas l’introduction des styles photographiques et l’arrivée d’un téléobjectif avec zoom optique 3x sur les modèles Pro.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Dans le dernier volet du podcast Stalman, Tyler parle en profondeur de l’appareil photo de l’iPhone 13 en interviewant la vice-présidente mondial du marketing des iPhone d’Apple, Kaiann Drance, le vice-président de l’ingénierie logicielle de l’appareil photo, Jon McCormack, et le vice-président du matériel d’ingénierie de l’appareil photo, Graham Townsend.

Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un œil à l’interview, qui dure environ 30 minutes, dans la vidéo ci-dessous :