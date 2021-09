En attendant macOS Monterey, Apple a déjà publié Safari 15 sur macOS Big Sur et macOS Catalina, mais apparemment, il y a quelques problèmes à résoudre.

Malheureusement, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec Safari 15, principalement liés à des plantages de navigateur lors de l’utilisation de signets YouTube et à l’impossibilité d’accéder à certains sites Web sur macOS Catalina.

Sur macOS Big Sur et la version bêta de macOS Monterey, tenter de mettre en signet une page YouTube dans Safari 15 semble provoquer le blocage du navigateur.

Le problème a été démontré avec une vidéo partagée par la chaîne YouTube de Krazy Wabbit. Pour contourner le problème, les utilisateurs peuvent créer un dossier de signets pour les vidéos YouTube, puis faire glisser les pages YouTube vers le dossier dans la barre latérale de Safari.

I see your Big Sur annoyance and raise you with an actual, bonafide problem: Safari 15 on Catalina.

Straight up crashes on such obscure sites like Target and Walmart. Need to order something from them? Better use a different browser. pic.twitter.com/P1SXte5meE

— Chip Awah (@thumbnumb) September 26, 2021