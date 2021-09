Apple a envoyé une note pour rappeler aux développeurs de mettre à jour les applications pour tirer pleinement parti de l’écran Liquid Retina de 8,3 pouces du nouvel iPad mini 6.

Le nouvel iPad mini apporte plusieurs innovations, à commencer par un nouveau design sans bouton Home, avec des bords plus fins et un écran de 8,3 pouces. En raison de la nouvelle taille de l’écran, les développeurs ont été invités par Apple à mettre à jour leurs applications dès que possible pour les adapter à l’écran de l’iPad mini.

Dans tous les cas, les développeurs qui suivent les suggestions d’Apple avec la mise en page automatique et les classes liées à la taille n’ont pas besoin de modifier leurs applications pour optimiser le contenu sur l’écran de 8,3 pouces de la tablette. Comme l’explique Apple, les développeurs qui suivent les directives de l’entreprise verront leur interface d’application s’adapter dynamiquement aux nouvelles dimensions de l’iPad mini.

Cependant, les développeurs qui s’appuient toujours sur certains attributs pour la gestion de la taille devront recompiler les applications pour les mettre à jour. En particulier, les applications qui incluent UIRequiresFullScreen=YES dans leur Info.plist pour garder les graphiques en plein écran lors du multitâche doivent être mises à jour avec Xcode 13 et le SDK pour iPadOS 15 pour tirer parti de la taille de l’écran de l’iPad mini.

