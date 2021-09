Microsoft a publié une nouvelle mise à jour majeure pour Skype, qui introduit un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités sur toutes les plateformes, y compris iPhone et Mac.

Dans un article de blog, Microsoft indique qu’il met à jour et modernise la « partie la plus importante » de Skype, la phase d’appel, en ajoutant de nouvelles mises en page, thèmes et autres moyens pour aider tous les utilisateurs à se sentir plus proches lors d’un appel.

Avec le nouveau mode « Ensemble », les utilisateurs peuvent désormais se voir dans un appel. Tous les participants peuvent apparaître dans cette nouvelle grille, même s’ils ne partagent pas la vidéo. Parmi les autres innovations esthétiques, nous trouvons une nouvelle disposition pour les chats, de nouveaux avatars de groupe et de nouvelles nuances pour les boutons.

De plus, la nouvelle fonction « Rencontre immédiate » est introduite, à quoi ça sert ? Si vous ne souhaitez pas télécharger Skype, créez un nouveau compte, vous pouvez rejoindre un appel, qui peut durer jusqu’à 24 heures, simplement en ayant un lien d’invitation. Il s’agit d’un mécanisme de fonctionnement similaire à celui introduit par Apple sur FaceTime avec iOS 15. Ces types d’appels Skype seront disponibles avec tous les navigateurs, donc « quel que soit l’appareil, la plate-forme ou le navigateur que vous utilisez, Skype vous proposera toujours une « excellente expérience » ».

Une autre fonctionnalité très intéressante introduite est Skype Universal Translator. Selon l’article de blog, avec Universal Translator, vous pouvez communiquer avec n’importe qui dans n’importe quelle langue, sur un téléphone fixe ou par appel vidéo. En gros, nous pourrons passer des appels avec un traducteur en temps réel.

Que pensez-vous des innovations introduites par Skype ?