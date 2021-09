Le PDG d’Apple a acheté une propriété immobilière de 920 pieds carrés dans une communauté résidentielle haut de gamme à La Quinta, en Californie.

Pour un prix total de 10,1 millions de dollars, Tim Cook a remporté cette propriété que le PDG d’Apple avait déjà jeté son dévolu en 2018, en signant un premier accord préliminaire.

Cette villa de cinq chambres et six salles de bains est située dans le Madison Club, une conurbation exclusive de résidences du sud de la Californie connue pour accueillir des célébrités telles que Kourtney Kardashian, Cindy Crawford, Kris Jenner, le fondateur de Nike Phil Knight, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli.

Tim Cook préparerait-il son départ à la retraite ? En tout cas, il s’est mis bien là !